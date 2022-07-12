Новосибирский агропромышленный комплекс получит около миллиарда на переоборудование

Всего за 2022 год выделили более 2,5 миллиардов на переоборудование. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из бюджета Новосибирской области выделят 900 миллионов рублей для аграриев. На эти средства они смогут обновить технику и оборудование, чтобы более стабильно и эффективно обеспечивать региональный рынок продуктами.

— С начала 2022 года хозяйствами региона закуплено 1395 единиц сельхозтехники на сумму в 6,5 миллиардов рублей — это на 222 единицы больше, чем на начало июля прошлого года. Одних только зерноуборочных комбайнов, которые помогут аграриям убрать урожай, приобретено 110 штук, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Техническая оснащенность сельского хозяйства сейчас особенно важна: нам необходимо полностью обеспечить жителей региона продовольствием, укрепить независимость от импорта. И государственной поддержке аграриев придается приоритетное значение.

По словам министра, каждый последующий год аграрии закупают больше техники, чем в предыдущий. А значит, возрастает и число компенсаций затрат. Так, в 2021 году региональный бюджет выделил на эти цели 890 миллионов рублей. А в 2022 бюджет пришлось увеличивать дважды, и в итоге он составил 2 миллиарда 642 миллиона рублей.

Напомним, что в 2022 году выросли затраты и на посевную компанию. Регион потратил на 5,3 миллиарда больше, чем в 2021 году — 15,4 миллиарда рублей. Рост был связан со взлетом цен на минеральные удобрения до 30-40%. Причем, большая часть финансирования пошла из собственных средств сельхозпроизводителей, а также с помощью господдержки и кредитов.

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