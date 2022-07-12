Подземные переходы у ГПНТБ и на Красном проспекте начнут работать круглосуточно

Два подземных перехода в центре Новосибирска начнут работать круглосуточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два подземных перехода в центре Новосибирска начнут работать круглосуточно. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель МУП «Метро МиР» Александр Мысик.

- Речь идет о подземных переходах на улице Кирова – улице Восход в районе площади Пименова, а также на улице Красный проспект – улицах Горького и Октябрьская магистраль, - сообщил Александр.

По его словам, переход на новый режим работы планируют начать 18 июля.

- А уже с 20 июля оба перехода будут открыты круглосуточно, - рассказал КП-Новосибирск Александр Мысик.

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