Подземные переходы у ГПНТБ и на Красном проспекте начнут работать круглосуточно

Два подземных перехода в центре Новосибирска начнут работать круглосуточно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Два подземных перехода в центре Новосибирска начнут работать круглосуточно. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель МУП «Метро МиР» Александр Мысик.
- Речь идет о подземных переходах на улице Кирова – улице Восход в районе площади Пименова, а также на улице Красный проспект – улицах Горького и Октябрьская магистраль, - сообщил Александр.
По его словам, переход на новый режим работы планируют начать 18 июля.
- А уже с 20 июля оба перехода будут открыты круглосуточно, - рассказал КП-Новосибирск Александр Мысик.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер