В Новосибирске депутаты Горсовета разрешили застройку Заельцовского бора

В Новосибирске на территории Заельцовского бора официально разрешили строить жилье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на территории Заельцовского бора официально разрешили строить объекты. Об этом сообщили на внеочередной сессии совета депутатов города во вторник, 12 июля.

— Зона предполагает размещение индивидуальной жилой застройки, садоводческих объединений, объектов амбулаторно-клинического обслуживания, объектов образования, культуры, спорта и соцобслуживания, а также оздоровительных учреждений и санаториев, — пояснил руководитель института градостроительного планирования Алексей Нестеркин.

Один из участков, где планируется вести застройку, располагается в районе улиц Сеченова и Бестужева, а также Дачного шоссе. Раньше там планировалось построить спорткомплекс и коттеджи. Другой участок находится недалеко от комплекса «flora&fauna». Но высотки там строить по-прежнему нельзя.

Еще один участок, где вскоре могут появиться новые сооружения — площадка, примыкающая к Заельцовскому кладбищу. Но этот вопрос еще изучают специалисты.

Внимание обратили также на территорию садоводческого товарищества. Ее хотят перевести в рекреационную зону. Это позволит собственникам застраивать местность, соблюдая при этом необходимые ограничения.

За изменения Генплана проголосовали 36 человек. Окончательное решение по этому вопросу будет принято правительством Новосибирской области.

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