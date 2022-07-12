В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как студента насмерть придавило платформой в депо

В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели студента в вагонном депо.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Уголовное дело возбудили в Новосибирске после гибели студента в вагонном депо. Об этом сообщили на сайте Восточного МСУТ СК России. Напомним, парня насмерть придавило платформой.
- Во вторник, 12 июля, cибиряк был на производственной практике в депо, где и произошло ЧП, - рассказали в Следственном комитете.
По факту гибели молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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