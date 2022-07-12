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Происшествия12 июля 2022 12:15

20-летняя туристка отдала мошенникам 126 тысяч рублей за несуществующий билет до Новосибирска

Сейчас полиция ищет мошенников
Надежда КАСЬЯНОВА
Вместо оригинального сайта по покупке авиабилетов девушка попала на мошенников.

Вместо оригинального сайта по покупке авиабилетов девушка попала на мошенников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники продали жительнице республики Хакасия авиабилеты из Абакана до Новосибирска за 126 тысяч рублей. 20-летняя девушка заказывала билеты онлайн и вместо официального сайта по их продаже наткнулась на мошенников.

— Потерпевшая хотела приобрести авиабилеты по маршруту Абакан — Новосибирск через известный сайт. Не заметив ничего подозрительного, она заполнила необходимые поля и ввела данные своей банковской карты. Через несколько минут со счета было списано 126 тысяч рублей, — рассказали в МВД по Республике Хакасия.

Оказалось, что девушка ввела свои данные через сайт-двойник. Такие сайты ничем визуально не отличаются от официальных, поэтому потерпевшая ничего не заподозрила.

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