20-летняя туристка отдала мошенникам 126 тысяч рублей за несуществующий билет до Новосибирска

Вместо оригинального сайта по покупке авиабилетов девушка попала на мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники продали жительнице республики Хакасия авиабилеты из Абакана до Новосибирска за 126 тысяч рублей. 20-летняя девушка заказывала билеты онлайн и вместо официального сайта по их продаже наткнулась на мошенников.

— Потерпевшая хотела приобрести авиабилеты по маршруту Абакан — Новосибирск через известный сайт. Не заметив ничего подозрительного, она заполнила необходимые поля и ввела данные своей банковской карты. Через несколько минут со счета было списано 126 тысяч рублей, — рассказали в МВД по Республике Хакасия.

Оказалось, что девушка ввела свои данные через сайт-двойник. Такие сайты ничем визуально не отличаются от официальных, поэтому потерпевшая ничего не заподозрила.

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