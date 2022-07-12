Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева оставили в СИЗО

Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву продлили арест. Фото: Прокуратура НСО

Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву продлили арест. Напомним, его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

На судебном заседании во вторник, 12 июля, адвокат обвиняемого просила сменить ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает издание «Ъ-Сибирь». Защита настаивала на том, что у Владимира Фалилеева есть определенные тяжелые заболевания.

Однако суд отказался смягчать меру пресечения и оставил экс-прокурора в СИЗО еще на три месяца. Так, под стражей он пробудет до середины октября.

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