В Новосибирске провели опрос, чтобы выяснить, что толкает людей на воровство

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В опросе приняли участие 233 человека. Превалирующее большинство респондентов - 94,42% - сочли, что люди воруют из-за нищеты, и только 5,58% опрошенных предположили, что воры просто «с жиру бесятся».

Не поддерживая ту или иную точку зрения, хотим привести примеры краж, пресеченных сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ всего за один день, и предлагаем читателям самим определиться, что же толкает людей на совершение хищений.

Итак, за минувшие сутки «гвардейцами» было предотвращено 6 попыток кражи чужого имущества. Все они произошли в торговых учреждениях города Новосибирска в период с 9.00 до 21.00. После разбирательства и возмещения ущерба все задержанные были отпущены, в полицию «гвардейцы» никого передавать не стали. Средний ущерб по преступному эпизоду составил 130 рублей.

В 10.04 охранник магазина остановил парня и девушку, прошедших мимо кассы и не оплативших сладкую булочку «Серпантин» за 54 рубля.

В 12.20 бойцы ГБР-76 задержали мужчину, похитившего из магазина бутылку энергетического напитка за 120 рублей.

В 14.46 бойцы ГБР-11 задержали мужчину, укравшего бутылку водки за 200 рублей.

В 15.52 охранник задержал мужчину, который пытался украсть из супермаркета банку печеночного паштета за 80 рублей.

В 18.24 бойцами ГБР-77 был задержан семилетний мальчик, пытавшийся украсть лимонад за 130 рублей.

В 20.41 в цветочном салоне «гвардейцами» был задержан мужчина, похитивший у продавца розу за 200 рублей.

Насколько необходимы были эти товары задержанным - судите сами!