В Бердске осудили виновного за гибель электрика в трансформаторной будке

Виновного в смерти электрика приговорили к условному сроку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бердске на год и 10 месяцев условно осудили ответственного за соблюдение требований по охране труда, по вине которого погиб электрик. Произошла трагедия в 2019 году, когда электромонтажник проводил планово-ремонтные работы в трансформаторной будке.

— Утром 29 мая 2019 года погибший электрик начал ремонт на распределительном устройстве ТП-33. Во время работ мужчина попал под напряжение, и его одежда загорелась. Электрик умер на месте от поражения током, — рассказали в Бердском городском суде.

Позже выяснилось, что трансформаторная будка не была полностью обесточена. В гибели электрика обвинили ответственного за соблюдения требований охраны труда. Мужчине назначали наказание в виде года и 10 месяцев условно.

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