В Кольцово Новосибирской области на улице заметили утку с 10 утятами

По Кольцово прогулялись мама-утка с утятами. Фото: Александра СЕМЕНЦОВА

В Кольцово заметили маму-утку с выводком утят. О встрече с пернатыми КП-Новосибирск рассказала сибирячка Александра Семенцова.

- Утки разгуливали по Кольцово. Сначала перешли дорогу и направились к парковке, а потом – в сторону леса, - сообщила КП-Новосибирск Александра.

Местную жительницу удивил тот факт, что утки оказались в центре Кольцово.

- Они, наверное, шли к озеру, - предположила сибирячка.

Александра показала умилительное видео с утиным семейством. На нем видно, как впереди вразвалку идет мама-утка, а за ней бегут подросшие утята. Судя по записи, их было 10 штук.

Чтобы пернатые не попали под колеса или не встретили бродячих животных, сибирячка некоторое время шла рядом с ними.

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