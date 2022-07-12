Аэропорт Толмачево в Новосибирске получит 34 миллиарда на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

Реконструкцию планируют провести в 2025-2030 годах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский Толмачево получит более 34 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. По плану работы пройдут в 2025-2030 годах. Причем финансирование стало возможно только после того, как перрон и летное поле аэропорта отошли казне РФ и закрепились за подведомственной администрацией Росавиации.

— Закрепление объектов за администрацией создаёт необходимые условия для реконструкции комплекса взлётно-посадочной полосы аэропорта. Предполагается, что по проекту федеральной программы развития магистральной инфраструктуры на реконструкцию ВПП в 2025-2030 годах будет выделено 34,32 миллиарда рублей, — рассказал гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.

Аэропорт Толмачёво крупнейший за Уралом транзитный узел. Он занимает 5-е место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. По итогам 2021 года аэропорт обслужил около 7 миллионов человек — на 0,2 % больше, чем в доковидном 2019 году, а доля трансферных пассажиров составила 30%.

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