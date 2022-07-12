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Общество12 июля 2022 10:27

Иммунолог рассказал, опасно ли глотать воду из бассейна

Специалист объяснил, почему люди цепляют инфекции
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Иммунолог рассказал, опасно ли глотать воду из бассейна.

Иммунолог рассказал, опасно ли глотать воду из бассейна.

Фото: Александра БУДАЕВА

При правильной обработке бассейна в воде не выживают никакие вирусы и бактерии. Однако случается так, что люди заболевают, наглотавшись её. Иммунолог- аллерголог Владимир Болибок пояснил, что происходит это из-за нарушений правил ухода за бассейном, а также из-за того, что купающиеся не соблюдают гигиену. Например, не ходят в душ перед заплывом или же испражняются прямо в бассейн, пишет NEWS.ru.

– Сами по себе реагенты для обеззараживания в той концентрации, в которой они в воде находятся, безопасны. Даже если человек достаточно много этой воды проглотит и даже выпьет, ничего особенного с ним не будет, если не нарушен регламент обращения с аквапарком, — пояснил Болибок.

По его словам, как правило регламент суточный. В бассейн вносят реактивы, после чего ставят баннеры. На них должно быть указано с какого по какое время проходит обработка, а также то, что купание запрещено.

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