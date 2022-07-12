Иммунолог рассказал, опасно ли глотать воду из бассейна. Фото: Александра БУДАЕВА

При правильной обработке бассейна в воде не выживают никакие вирусы и бактерии. Однако случается так, что люди заболевают, наглотавшись её. Иммунолог- аллерголог Владимир Болибок пояснил, что происходит это из-за нарушений правил ухода за бассейном, а также из-за того, что купающиеся не соблюдают гигиену. Например, не ходят в душ перед заплывом или же испражняются прямо в бассейн, пишет NEWS.ru.

– Сами по себе реагенты для обеззараживания в той концентрации, в которой они в воде находятся, безопасны. Даже если человек достаточно много этой воды проглотит и даже выпьет, ничего особенного с ним не будет, если не нарушен регламент обращения с аквапарком, — пояснил Болибок.

По его словам, как правило регламент суточный. В бассейн вносят реактивы, после чего ставят баннеры. На них должно быть указано с какого по какое время проходит обработка, а также то, что купание запрещено.

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