В программу форума «Технопром-2022» в Новосибирской области войдут более 150 мероприятий

Губернатор Андрей Травников рассказал, как Новосибирская область готовится к проведению форума "Технопром". Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников на заседании федерального оргкомитета форума «Технопром» под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко рассказал о том, как Новосибирская область готовится к проведению этого мероприятия, которое пройдет в нашем регионе с 23 по 26 августа. Уже сегодня в рабочей версии более 150 мероприятий, продолжается активная регистрация участников и представителей СМИ. Организаторы форума «Технопром» – Правительство РФ, Правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

- Участникам форума важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты Правительства, — сказал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, губернатор Андрей Травников отметил, что сейчас деловая и выставочная части Технопрома верстаются полным ходом, и уже наполнены основными мероприятиями.

- Главный вопрос пленарного заседания – пути достижения технологического суверенитета России. Приглашены к участию федеральные министерства, главы регионов, госкорпораций, институтов развития, ведущих научных организаций и инновационных компаний. Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на Технопроме, – показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований, —пояснил глава региона.

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