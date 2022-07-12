Дополнительные 900 миллионов рублей для аграриев направят на техническое переоснащение АПК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны основные направления, на которые из бюджета Новосибирской области направят дополнительные 900 миллионов рублей. Их обозначил зампред Правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оперативно довести до аграриев эти средства.

По словам Евгения Лещенко, ежегодно аграрии области увеличивают объемы вложений в технику и оборудование. Это позволяет отрасли быть эффективной, а также стабильно обеспечивать региональный рынок всеми базовыми видами продовольствия. Областная государственная поддержка для возмещения в 2022 году затрат сельхозпроизводителей на технику увеличивалась дважды, второй раз – в июле, ее дополнят сразу на 900 миллионов рублей.

– С начала 2022 года хозяйствами региона закуплено 1395 единиц сельхозтехники на сумму в 6,5 миллиардов рублей – это на 222 единицы больше, чем на начало июля прошлого года. Одних только современных и надежных зерноуборочных комбайнов, которые помогут аграриям убрать урожай, приобретено 110 штук, – сообщил Евгений Лещенко. – В настоящих условиях техническая оснащенность сельского хозяйства особенно важна: нам необходимо полностью обеспечить жителей региона продовольствием, укрепить независимость от импорта. И государственной поддержке аграриев придается приоритетное значение.

По показателям принятого рабочего плана, в планах сельхозпредприятий области в 2022 году была закупка 1240 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. На это планировалось направить около 6,7 млрд рублей. На текущий момент количество приобретенной техники уже превысило запланированные на весь 2022 год значения: 1395.

Евгений Лещенко добавил, что рост темпов технического переоснащения сельского хозяйства происходил в регионе на протяжении нескольких последних лет. Соответственно, ежегодно возрастает и число заявок от хозяйств на компенсацию затрат на технику – такую меру господдержки предоставляет аграриям областной бюджет.

Годовой лимит средств регионального бюджета на эти цели в 2021 году составлял 890 миллионов рублей. Для исполнения в 2022 году возросших обязательств перед сельхозпроизводителями лимит был увеличен в начале года почти вдвое – на 852 миллиона рублей, а сейчас, в июле – еще сразу на 900 миллионов рублей

В правительстве пояснили, что общий объем средств областного бюджета, которые предусмотрены на 2022 год для возмещения затрат аграриев на приобретение сельхозтехники и оборудования, составит 2 миллиарда 642 миллиона рублей.

– Всего же в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки сельхозпроизводства, доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 млрд рублей – значительно больше, чем годом ранее, – уточнили в Правительстве Новосибирской области.

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