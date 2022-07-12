В Новосибирской области работают 208 камер видеофиксации

По области действуют 208 камер видеофиксации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области действует около 208 комплексов видеофиксации. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО Александр Бабенков.

- В регионе порядка 208 комплексов видеофиксации. Переносные и мобильные, - уточнил руководитель Госавтоинспекции в регионе.

Больше всего камер, которые фиксируют превышение установленной скорости.

- Также имеются многофункциональные комплексы, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил остановки и стоянки. Есть комплексы и на выделенную для маршрутных транспортных средств полосу, - добавил в разговоре с КП-Новосибирск Александр Бабенков.

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