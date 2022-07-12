Региональные власти поддерживают запрос общества на патриотическое воспитание

Запрос общества на патриотическое воспитание молодёжи только растёт. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в Новосибирской области идёт по целому ряду направлений, объединяя разноплановые проекты в сферах от образования до культуры и спорта. Причем она постоянно улучшается и дополняется, чтобы молодёжь региона стала более патриотичной, активно принимала участие в соответствующих мероприятиях и поддерживала курс, задаваемый Президентом России.

Правительство Новосибирской области региона ведет активную работу в этом направлении. Особенно важно это в нынешних непростых условиях, когда единство народа необходимо. При этом растёт и запрос общества на патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти. Общественные организации откликаются на этот запрос, представляя проекты, посвящённые патриотической повестке.

Партнерские отношения помогают и в организации патриотических акций, направленных на поддержку спецоперации на Донбассе и наших военнослужащих там. Так, совместно с движением «Защитник», ветеранами отряда специального назначения «Ермак» и Центра специальной подготовки «СПЕЦ» реализован целый комплекс тематических мероприятий. Среди них акции «Посылка солдату», «Спасибо, братья, за работу».

— Акция «Спасибо, братья, за работу» подразумевает создание книги с пожеланиями и словами благодарности жителей региона российским военным, выполняющим свой боевой долг на Донбассе. Книга будет передана в штаб общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири. Сегодня написано уже более трехсот страниц, — рассказала директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская

Также региональным отделением «Юнармии» реализована акция «Письмо солдату». Школьники написали почти три тысячи писем. Все они отправлены в места дислокации российских военнослужащих на Донбассе. А в рамках акции «Дети — детям» новосибирские школьники писали письма детям Донбасса.

— В силу своей специфики огромным воспитательным потенциалом обладают спорт и физическая культура. Они могут рассматриваться как один из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, — подчеркнул министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

По его словам, запланировано более 30 спортивных и физкультурных мероприятий военно-патриотической направленности. Среди них межрайоный праздник «Север», посвящённый памяти пяти Героев Советского Союза; областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся образовательных организаций и многие другие.

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