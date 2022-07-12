В Новосибирской области за полгода в ДТП пострадали 1046 человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За шесть месяцев в Новосибирской области в результате ДТП пострадали 1046 человек. Такие данные в беседе с КП-Новосибирск привел начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО Александр Бабенков.

- По итогам шести месяцев на территории области растет количество ДТП. Зарегистрировано 860 аварий. Рост составляет 15%, - отметил руководитель Госавтоинспекции в регионе. - 1046 человек пострадали, 98 - погибли.

При этом, по словам Александра Бабенкова, с мая 2022 года количество погибших в ДТП снизилось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber