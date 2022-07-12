В Новосибирской области за полгода в ДТП пострадали 1046 человек.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
За шесть месяцев в Новосибирской области в результате ДТП пострадали 1046 человек. Такие данные в беседе с КП-Новосибирск привел начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО Александр Бабенков.
- По итогам шести месяцев на территории области растет количество ДТП. Зарегистрировано 860 аварий. Рост составляет 15%, - отметил руководитель Госавтоинспекции в регионе. - 1046 человек пострадали, 98 - погибли.
При этом, по словам Александра Бабенкова, с мая 2022 года количество погибших в ДТП снизилось.
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