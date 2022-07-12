В ГИБДД назвали самые аварийные участки в Новосибирске

В ГИБДД перечислили аварийные участки по Новосибирску. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске названы аварийные места, где происходит больше всего ДТП. Их перечислил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО Александр Бабенков в разговоре с КП-Новосибирск.

- На территории Новосибирска есть 23 участка концентрации ДТП. На них произошло 78 ДТП, пострадали 94 человека, - сообщил Александр Бабенков.

Участок концентрации ДТП – это место, где в течение года произошло три и более ДТП, в которых погибли и ранены люди. Это может быть как перекресток, так и ровный перегон, объяснил полковник полиции.

- Такие места есть в каждом районе. Например, в Кировском это улица Сибиряков-Гвардейцев 36, 40, улица Ватутина, Тульская, Петухова, 2, Северный проезд, Петухова, 67 и так далее, - перечислил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО.

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