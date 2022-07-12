Под Новосибирском сломанной веткой чуть не придавило бабушку, сидящую на лавочке. Фото: предоставлено Людмилой.

В городе Обь под Новосибирском на улице Горького от дерева отломилась громоздка ветвь и упала на дорогу. Она чудом не придавила пенсионерку. Об этом местные жители рассказали КП-Новосибирск.

– Ветка сломалась вечером 11 июля. Она перегородила тротуар, а также частично проезжую часть. Бабушку, которая сидела на лавочке, чудом не задело, – сообщили горожане.

По словам местных, рядом с поврежденным деревом есть еще один клён в аварийном состоянии.

– Он тоже вот-вот рухнет, – добавили сибиряки.

Люди опасаются, что дерево может упасть на человека и придавить его.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в Нарымском сквере деревом придавило мальчика. Ребёнок получил серьёзные травмы.

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