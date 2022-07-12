«Сильно болел живот, говорили – колики»: в Новосибирске больному раком 5-летнему мальчику нужно лекарство за 206 тысяч рублей

Пятилетний мальчик борется с онкозаболеванием. Фото: Предоставлено Евгенией Суюшевой

В Новосибирске пятилетний Андрей Суюшев месяц жаловался на боли в животе – это оказалось признаком онкологии. Мама ребенка рассказала КП-Новосибирск о борьбе за жизнь малыша.

Проблемы начались два месяца назад, когда маленький Андрей ходил в детсад на станции Посевная под Новосибирском. Ребенок начал жаловаться на боли в животе, педиатры успокаивали. Говорили, что это колики и они пройдут. Однако затем у ребенка поднялась температура до 38 градусов, и мама забила тревогу. В поликлинике пятилетнего Андрея отправили на обследование, специалисты детского отделения онкологии и гематологии областной больницы поставили страшный диагноз.

- У Андрея нашли нефробластому в IV стадии, первое время было очень страшно. Спасибо врачам, что поставили его на ноги на первое время. Бабушка в 70 лет бросила огород и приехала сидеть с младшими, дедушка помог. Я одна бы не справилась – в декрете, ращу годовалых двойняшек, младших брата и сестру Андрея, – рассказала КП-Новосибирск мама мальчика, Евгения Суюшева.

Раньше мальчик ничем не болел – играл с детьми, занимался спортом, мечтал поступить в музыкальную школу и играть на народных инструментах. Теперь матери пришлось просить помощи в благотворительных фондах, чтобы оплатить операцию.

- Для того чтобы победить болезнь, Андрею необходим дорогостоящий препарат Космиген, который применяется при мягкотканных опухолях у детей. Сумма сбора – 206.250 рублей, для семьи Суюшевых это огромная сумма и без нашей помощи им не справиться, - сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь пятилетнему Андрею – свяжитесь с редакцией по телефону или сделайте пожертвование на сайте БФ «Защити Жизнь».

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