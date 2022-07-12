Полицейские помогли новосибирцу, застрявшему без связи на Алтае

Водитель просит поощрить полицейских. Фото: Предоставлено пресс-службой ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайские полицейские спасли новосибирца, застрявшего на трассе без сотовой связи. Письмо опубликовала районная газета «Знамя труда» Ребрихинского района во «ВКонтакте».

Инцидент случился днем 10 июля на трассе возле села Ребриха. Водитель из Новосибирска потерял колесо и застрял без сотовой связи. В этот момент ему попался экипаж ДПС на внедорожнике «УАЗ Патриот».

- Сначала я отказался от помощи, но они все же остановились. Руками в раскачку помогли откатить авто на обочину, за линию разметки. Помогли найти недорогой ночлег в Ребрихе, довезли до гостевого дома. Причем один из сотрудников пересел в отделение для задержанных, чтобы у меня была возможность доехать на пассажирском сидении. Они сделали все, что было возможно для помощи, - рассказал изданию новосибирец Алексей Гаршин.

Новосибирца впечатлило столь внимательное отношение со стороны ДПС. Водитель попросил районное начальство экипажа поощрить сотрудников за добросовестную службу и помощь людям.

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили имена инспекторов ДПС: это лейтенанты полиции Иван Новиков и Андрей Конерев. В полиции пообещали поощрить сотрудников.

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