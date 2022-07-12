Жительнице Новосибирска разорвало лицо отлетевшей частью от фуры на трассе в Алтайском крае

Близкие пострадавшей ищут очевидцев ЧП. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жительница Новосибирска пострадала на трассе в Алтайском крае. В машину, в которой ехала девушка, отлетел фрагмент тормозного диска от фуры. Он разбил лобовое стекло и угодил в сибирячку. В результате этого она получила жуткие травмы. Близкие пострадавшей раскрыли подробности инцидента в соцсети. Сейчас они ищут очевидцев происшествия.

Известно, что произошел инцидент 8 июля , в районе 10-11 часов в 10-ти километрах от села Троицкое, в направлении Бийска. Водитель фуры, от которой отлетел элемент, не остановился. Он продолжил движение в сторону Барнаула.

– Девушка теперь с огромным шрамом на все лицо: разорвана щека, губа, ожог на лице, сложный перелом руки, ожог бедра. Камеры на трассе в этот день не работали. Со слов ГИБДД, они обновлялись, причём все одновременно, по всему Алтайскому краю. К сожалению, мы не запомнили, как выглядит фура, а уж тем более ее номер. Никто не ожидал, что от неё что-то отлетит, – написали в группе «Инцидент Новосибирск».

Близкие пострадавшей просят откликнуться очевидцев ЧП, особенно тех, у кого осталась запись с видеорегистратора. Всех, кому что-то известно об инциденте, просят позвонить по номерам: 8-905-959-09-72 или 8-913-019-73-00.

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