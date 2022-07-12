Психолог объяснила, как морально подготовить ребенка к первому классу

Психолог объяснила, как подготовить ребенка к 1 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог рассказала родителям, когда нужно начинать готовить ребенка к первому классу.

– Первый класс – начало новой, более осознанной и взрослой жизни для ребенка, к данному испытанию его необходимо готовить заранее: лучше за два-три месяца перевести свое чадо на «школьный режим», – сообщила изданию NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева.

Уже сейчас стоит начать постепенно будить ребенка раньше, чем обычно. Он должен привыкнуть сытно завтракать и надевать школьную форму. Также можно поиграть с дошкольником в учебу. Познакомить его с предметами: математикой, русским языком.

– Придумайте форму, которую ребенок будет с утра надевать, расскажите про устройство самой школы: о том, что на урок «зовет» звонок, что обедать надо в столовой, часть книг придется получать в библиотеке. Если есть возможность, посетите учебное заведение для более детального ознакомления, – советует психолог.

Также Юлия Хадарцева порекомендовала вспомнить свой «первый раз в первый класс». Можно показать ребенку фотографии, поделиться приятными воспоминаниями. Так у будущего первоклассника пропадет страх перед неизвестным.

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