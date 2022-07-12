Новосибирские хирурги спасли 46-летнюю женщину, проведя уникальную для российской практики операцию на выключенном сердце. Фото: пресс-центр клиники Мешалкина.

Новосибирские хирурги Центра Мешалкина впервые в России провели операцию на выключенном сердце. Такое вмешательство стало возможным благодаря опыту хирургического лечения сложных форм нарушений сердечного ритма, а также мощной анестезиологической службе.

Известно, что 46-летнюю пациентку в Новосибирск санавиацией доставили из Алтайского края. Женщина теряла сознание из-за постоянных приступов желудочковой тахикардии. Как пояснили в Центре Мешалкина, это заболевание – одно из опасных форм аритмии. Чревато оно внезапной смертью. Кроме того, у женщины страдала насосная функция сердца.

Чтобы защитить больную от жизнеугрожающей тахикардии, хирурги имплантировали сибирячке кардиовертер-дефибриллятор. Такой прибор заболевание не лечит, но при аритмии вырабатывает электрические разряды. Они предотвращают остановку сердца. Однако после операции частота приступов тахикардии сохранилось. Непрерывные разряды, генерируемые прибором, доставляли страдания пациентке. Вачи понимали, отпускать больную домой недопустимо.

- Единственный метод хирургического лечения данной формы нарушения ритма сердца в ее случае был противопоказан в силу нарушенной сократительной способности сердца. Стандартно в ходе операции на работающем сердце хирурги провоцируют у пациента приступ аритмии с целью выявления зон патологической электрической активности и нанесения радиочастотного воздействия. Однако тахикардия вызывала критическое падение давления у пациентки, что могло привести к летальному исходу операции. Этот факт не оставил нам выбора, кроме как выполнить процедуру радиочастотной аблации на выключенном из кровообращения сердце, – прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Виталий Викторович Шабанов.

Развернуть аппарат ИВЛ было невозможно, так как такое вмешательство проводят в рентгеноперационной. Поэтому на консилиуме врачи решили прооперировать пациентку в сопровождении экстракорпоральной мембранной оксигенации.

– Аппарат ЭКМО обеспечивает поддержку организма пациента, позволяя крови перемещаться в обход сердца. Опыт применения данной технологии при лечении нарушений ритма сердца описан в зарубежной медицинской литературе, однако в России такие вмешательства ранее не выполняли, – пояснили в пресс-центре клиники Мешалкина.

Операция прошла успешно. Состояние пациентки стабильно. Женщина готовится к выписке. Вмешательство, которое ей провели, значительно улучшит качество жизни сибирячки.

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