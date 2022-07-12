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Общество12 июля 2022 6:29

С начала года в Новосибирской области пропали 70 детей

Об этом сообщили в областной прокуратуре
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области с начала 2022 года пропали 70 детей.

В Новосибирской области с начала 2022 года пропали 70 детей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области с начала 2022 года объявили в розыск 70 детей. Информация появилась на сайте прокуратуры – ее озвучили в ходе заседания межведомственной рабочей группы.

- Из 70 несовершеннолетних удалось найти 61. Девять подростков недавно ушли из дома. Многие из них выходят на связь, но не хотят говорить, где именно они находятся, - сообщили на заседании.

Зампрокурора области Игорь Мищенко поручил оценить эффективность мер, которые направлены на поиск пропавших людей.

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