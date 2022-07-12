Выпускники-экономисты из НГУ попали в топ-10 по самым высоким зарплатам в России

Выпускники-экономисты из НГУ заняли 10 место в рейтинге самых высоких зарплат.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет встал на 10 место в рейтинге зарплат выпускников экономических вузов России. Список опубликовали аналитики сервиса SuperJob.

Выпускники НГУ в сфере экономики и финансов в Москве зарабатывают в среднем 87 тысяч рублей в месяц.

Новосибирский университет обогнал СПбГЭУ – он на 9 месте с зарплатой в 95 тысяч рублей. В тройке лучших – МГИМО (150 тысяч), «Высшая школа экономики» (140 тысяч) и МГУ (130 тысяч).

Средний результат ЕГЭ у студентов НГУ – 89 баллов. Всего 18% выпускников уезжают из Новосибирска после окончания обучения.

С зарплатой в 80 тысяч рублей на 12 строчку рейтинга попали еще и студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». Процент переехавших из родного города студентов у них выше – 28%.

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