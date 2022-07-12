В Новосибирске мальчик-грудничок оказался заперт в квартире. Фото: МАСС.

В Кировском районе Новосибирска мальчик-грудничок оказался заперт в квартире. Мама не могла попасть к малышу, потому что дверь заблокировало. Она вызвала спасателей.

– Вызов на улицу Петухова поступил в 18:28. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в помещение. Ребёнка 2022 года рождения передали маме, – написали в службе спасения МАСС.

Помощь медиков малышу не понадобилась. Он пробыл один 20 минут

В МАСС напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя. Если вам срочно нужно выйти из квартиры, берите с собой ключи и не забывайте мобильные телефоны.

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