Каждый четвертый новосибирец хочет сменить место работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 25% горожан не воспринимают свое место работы как постоянное. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

– По итогам опроса выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что не планируют задерживаться на нынешней своей работе. Меньше всего держатся за свои рабочие места представители рабочих профессий – каждый третий в сфере (32%), – рассказали исследователи.

Временной свою работу считают новосибирцы, работающие в сферах туризма, продаж, управления персоналом и рекламы. Больше всего держатся за свое место медработники и работники из сферы добычи сырья.

Среди руководителей процент постоянности намного выше. Также исследователи заметили, что текущее место работы важнее женщинам, чем мужчинам. Самый важный фактор для новосибирцев – размер зарплаты.

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