Тайны первой цветной фотографии Вселенной из NASA раскрыли в Новосибирском планетарии

Сотрудники Новосибирского планетария рассказали, что изображено на первом цветном снимке нашей Вселенной. Фото: NASA.

Во вторник, 12 июля, NASA опубликовало первую полноцветную фотографию нашей Вселенной. Ее сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб», который ищет самые древние галактики в мире. Сотрудники Новосибирского планетария в соцсетях подробно рассказали о том, что это за яркая «звездочка» в центре фото, и что расположено вокруг нее.

– На снимке запечатлено массивное скопление галактик SMACS 0723, каким оно появилось 4,6 миллиарда лет назад, – объясняют астрономы.

SMACS 0723 не могут «рассмотреть» даже длинные инфракрасные волны сенсоров космической обсерватории. Зато ученые могут увидеть скопление галактик с помощью физики:

– Оно обладает такой невероятной массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним звезд, заставляя лучи огибать массивный объект с разных сторон, – объяснили в планетарии.

Эта фотография – одно из первых полноцветных изображений нашей Вселенной.

Помимо скопления галактик, на снимке есть одна из самых больших и ярких на небе туманность Киля, туманность Южное кольцо, огромная экзопланета на расстоянии 1150 световых лет от нас и группа галактик квинтет Стефана, которую открыли еще в 18 веке.

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