Новосибирцы предупредили об открытом люке на тротуаре на Автогенной улице. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 12 июля, жители Новосибирска предупредили об открытом люке посреди тротуара. Они сфотографировали его и опубликовали в соцсети.

– Находится он рядом с домом №120 на улице Автогенной, – написали новосибирцы в группе «АСТ-54».

Горожане призвали прохожих быть внимательными. Люди уверены, в открытый люк легко упасть и пострадать. Он, судя по фото, никак не огорожен.

Новосибирцы предположили, что крышку украли и сдали на металлолом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер