Новосибирцы предупредили об открытом люке на тротуаре на Автогенной улице. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 12 июля, жители Новосибирска предупредили об открытом люке посреди тротуара. Они сфотографировали его и опубликовали в соцсети.
– Находится он рядом с домом №120 на улице Автогенной, – написали новосибирцы в группе «АСТ-54».
Горожане призвали прохожих быть внимательными. Люди уверены, в открытый люк легко упасть и пострадать. Он, судя по фото, никак не огорожен.
Новосибирцы предположили, что крышку украли и сдали на металлолом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер