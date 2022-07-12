В Новосибирске гаишники поймали подростка, пытавшегося удрать от них на «Волге». Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 12 июля, в Новосибирске столкнулись «Волга» и «Ниссан». Перед аварией водитель первой легковушки удирал от полицейской погони. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

– Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД заковали в наручники одного из водителей, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что юный гонщик удирал от полиции на бешеной скорости. В итоге его порыв обернулся провалом. Новосибирцы поступок подростка осудили.

– Не понимаю, народ что, в «ГТА» или «НФС» переиграл? Всё равно поймают, и будет только хуже, а дел наворотить можно кучу, пока убегаешь! – уверены сибиряки.

В ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

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