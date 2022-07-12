В Новосибирске до октября отремонтируют улицу Мира за 44,9 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют улицу Мира.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта улицы Мира в Кировском районе за 44,9 миллиона рублей. Информацию о конкурсе разместили на сайте госзакупок.
Подрядчику нужно будет выровнять и сменить верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги. Также исполнитель зальет асфальт на 200 квадратных метрах трамвайного переезда и поднимет колодцы.
Работы пройдут в два этапа со 2 августа по 29 сентября. В октябре дорогу должны открыть. Гарантийный срок на ремонт – 5 лет.
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