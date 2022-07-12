Правительство и депутаты Новосибирской области совместно обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам

Власти региона обсуждают с депутатами условия концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске представители правительства региона и депутаты Заксобрания области обсуждают концессионные соглашения для строительства полигонов твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской агломерации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В двух заседаниях рабочей группы во главе с заместителем председателя Заксобрания Ириной Диденко приняли участие замгубернатора Сергей Семка и представители областных органов власти.

– Во взаимодействии с депутатским корпусом будут учтены высказанные предложения. Главная цель – найти взвешенные и конструктивные решения, – отметил замгубернатора региона Сергей Семка.

Представители областного правительства подчеркнули, что и на правобережный, и на левобережный полигоны будут заключать отдельное концессионное соглашение.

Представителям областного правительства и депутатам нужно будет разработать стимулирующие условия для честных и добросовестных концессионеров. Для заключения соглашения концессионеру нужно будет предоставить банковские гарантии. Также из проектов убрали лишние бюджетные гарантии. Из бюджета региона не будут выделять средства на возмещение убытков.

Рабочая группа учтет замечания и предложения по теме концессий от депутатов Заксобрания на общем заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также комитета строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 15 июня.

Одна из самых важных тем для обсуждения – уточнение сроков ввода полигонов в эксплуатацию. Также обсудят вопрос поступления инвестиций и возможность экологичного строительства с помощью современных технологий.

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