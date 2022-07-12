Новосибирец получил 3,5 года колонии за кражу телефона у собутыльника

Рецидивист нарушил условия УДО Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске осудили 29-летнего рецидивиста, который украл телефон у спящего приятеля. Инцидент произошел 18 марта в одном из домов Первомайского района.

Знакомый пригласил подсудимого в гости, где они выпивали. Затем хозяин квартиры уснул, а гость взял его смартфон за 18 тысяч рублей и отнес в ломбард под своей фамилией. Вскоре его задержали.

- Подсудимый написал явку с повинной, признал вину. Ранее он был освобожден по УДО за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Однако не являлся отмечаться в полицию, пропускал заседания суда. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харламова. – Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер