В Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на остановке «Сад Дзержинского»

В Новосибирске вспыхнул ларек с шаурмой. Фото: Иван ТОКАРЕВ.

Утром во вторник, 12 июля, в Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на остановке «Сад имени Дзержинского». Пожарные справились с возгоранием за пять минут. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– В 9:33 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на пожар на остановке «Сад Дзержинского». Через три минуты первые подразделения прибыли к месту вызова. Было установлено, что открытым огнем горит киоск размерами 1,5 на 3 метра. В 9:38 открытое горение было ликвидировано, – сообщили в пресс-службе.

Два газовых баллона в киоске затруднили тушение пожара. Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

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