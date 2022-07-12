В Новосибирске продают скульптуру смерти с фонарем для дома и дачи за 15 тысяч рублей

Новосибирцы продают скульптуру смерти за 15 тысяч рублей. Фото: Avito.

Новосибирцы продают жуткие скульптуры для дома и дачи. Одну из них – смерть с фонарем вместо косы – предлагают купить на сайте объявлений Avito за 15 тысяч рублей.

– Сделана из цемента, на металлическом каркасе. Загрунтована и пропитана влагостойкими материалами. Дождя, не боится! Ручная работа! – рассказывает продавец.

Точно такая же скульптура в Хабаровске продается за 50 тысяч рублей.

Еще одна скульптура Хищника стоит уже дороже. Фото: Avito.

Еще одно зловещее двухметровое украшение в виде металлического «Хищника» продают в Новосибирске за 290 тысяч рублей. Автор создавал скульптуру из автомобильных запчастей в течение полугода. Весит громадина около 200 килограммов.

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