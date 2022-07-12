В котловане на левом берегу Новосибирска 17-летний подросток порезал ступню

В Новосибирске подросток порезал ступню в котловане. Фото: Спасатели МАСС.

В котловане на Юго-Западном жилмассиве подросток порезал ступню правой ноги. Инцидент произошел вчера вечером. Об этом сегодня, 12 июля, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «Вконтакте».

– Оказана первая помощь подростку 2005 года рождения. Отправлен домой, – уточнили спасатели.

Напомним, что купаться в не предназначенных для этого местах строго запрещено. На дне могут быть осколки и строительный мусор, а вода не соответствует нормам, от нее можно заразиться. Кроме того, в котлованах часто тонут люди из-за того, что там сложно рассчитать глубину.

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