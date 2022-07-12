Новосибирец заплатил алименты маленькому сыну, чтобы вывезти груз с овощами в Казахстан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 28-летний горе-отец не хотел содержать 3-летнего сына. Выплачивал алименты он крайне редко – деньги списывали с его карты, которую арестовали из-за просроченной задолженности. Так он задолжал малышу более 150 тысяч рублей. Никакие меры принудительного взыскания на безответственного отца не действовали.

Известно, что должник даже проходил трудотерапию: отбыл 29 часов обязательных работ. После этого примерным папой он не стал – продолжил не платить алименты. Приставы установили, что в собственности у горе-отца есть кроссовер Subaru Forester. Сотрудники ведомства решили ограничить должника в пользовании водительских прав и арестовать машину. Так как алиментщик работает частным извозчиком, перевозит овощи из России в Казахстан, такая мера оставила бы его без работы.

– После того, как судебный пристав вручила гражданину требование о предоставлении авто для ареста, в назначенное время он явился в отделение с квитанцией об оплате долга. Теперь все ограничения с гражданина сняли. Он обязан выплачивать текущие алименты сыну до его совершеннолетия в добровольном порядке, – сообщили в УФССП по НСО.

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