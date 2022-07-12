Пробки в Новосибирске на утро 12 июля 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 12 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 марта 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Кроме того, движение затруднено по проезду Энергетиков, Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 12 июля, достиг 4 баллов.

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