Жители Бердска нашли воробьиное гнездо, когда разбирали крышу дома

Жители Бердска нашли гнездо с воробьиными птенцами, когда разбирали крышу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Бердска нашли гнездо с воробьиными птенцами, когда разбирали крышу. Пятерых малышей они отдали на попечение волонтерам Центра реабилитации диких животных.
— Сейчас птенцы еще очень маленькие, мы занимаемся их докормом, и уже только после этого, когда они немного подрастут, можно будет выпустить их на волю, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ.
Сейчас птенцов выхаживают волонтеры. Фото: ЦРДЖ
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как волонтеры ЦРДЖ спасали слетка луня — хищной птицы, семейства ястребиных. Его привезли зоозащитникам из Омска. Березу, на которой находилось гнездо птицы, спилили.
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Птицу подобрали люди, и некоторое время держали у себя (подробнее).
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