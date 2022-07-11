Новосибирские хирурги помогли студенту с несгибаемой рукой

Парень получил перелом правой плечевой кости во время поединка по армрестлингу. Фото: vk.com/niito_novosibirsk

Хирурги Новосбирского НИИТО помогли 24-летнему студенту из Кемеровской области, который два года не мог нормально сгибать и разгибать руку. Парень получил перелом правой плечевой кости во время поединка по армрестлингу. Ему сделали срочную операцию и установили специальную пластину.

В период реабилитации он еще мог двигать рукой, но постепенно это становилось делать все сложнее. Врачи, у которых молодой человек наблюдался в Кузбассе, отправили его на консультацию к новосибирским специалистам. В НИИТО ему поставили новый диагноз: медики установили, что кость у пациента сформировалась в неположенном для этого месте.

— Почти два года я не мог разогнуть руку, похожее ощущение — когда «клинит» шею, и ей нельзя двигать, вот было так же, только рукой. Не мог шапку нормально надеть и прочие бытовые мелочи выполнять. Я консультировался во многих центрах, но мне говорили, что за это никто не возьмётся, сложная операция, — цитирует парня пресс-служба НИИТО.

В НИИТО молодого человека прооперировали. И уже через три дня он смог пошевелить рукой. В скором времени его выписали домой.

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