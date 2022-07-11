Вице-мэр Анна Терешкова высказалась о желании возглавить мэрию Новосибирска

Анна Терешкова рассказала о том, почему она не хочет становиться мэром Новосибирска. Фото: Влад КОМЯКОВ

Вице-мэр города и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала о том, почему она не хочет становиться мэром Новосибирска.

— Мне кажется, то, что я сейчас делаю, достаточно хорошо и прогрессивно, а иначе может получиться, как размазать кашу по тарелке. В какой-то момент я поняла, что не готова жертвовать семьёй ради работы, потому что у меня пятеро детей, прекрасный муж, всё хорошо. Я осознала, что не готова выбирать между семьей и мэрством, — рассказала Анна Терешкова изданию «Царьград».

Вице-мэр отметила, что это понимание пришло к ней после обучения в Сколково, где на специальном тренинге она смогла ощутить на себе все обязанности мэра.

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