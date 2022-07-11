В центре Новосибирска реконструируют сквер

В сквере планируют обновить разрушенное твердое покрытие и парковую мебель. Фото: соцсети Анны Терешковой

В Новосибирске планируют реконструировать сквер в центре города. Речь идет о небольшой рекреационной зоне по улицам Орджоникидзе и Советской. Об этом в соцсетях рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Сквер был создан 10 лет назад, и сейчас стал популярной зоной отдыха в центре мегаполиса. Для начала будет разработан проект реновации сквера, который мы обязательно представим жителям. Уже сейчас ясно, что необходимо обновить разрушенное твердое покрытие, парковую мебель, — сообщила Терешкова.

Напомним, что реконструировать планируют и парк имени Кирова в Ленинском районе. На территории восстановят ландшафт в классическом стиле с колоннами и арками, разобьют тематические сады, а также установят парковые скульптуры.

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