В Новосибирске построят лестницу к новой школе №219 в Калининском районе

Школа №219 и близлежащие дома находятся на разных уровнях из-за перепада высот, поэтому жители попросили о лестнице. Фото: соцсети школы №219

В Новосибирске к новой школе №219 в Калининском районе планируют провести лестничный спуск. Об этом главу города попросили жильцы близлежащий домов. Свою просьбу они обосновали тем, что дома и школа находятся на разных уровнях из-за перепада высот. И поскольку дорожная инфраструктура там еще не сформирована, было решено внести корректировку в проект.

— Нужно продумать пешеходные дороги так, чтобы это было удобно и безопасно. Я прошу зафиксировать это поручение и учесть пожелание жителей при формировании инфраструктуры, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Также жители обратились к главе города с просьбой отремонтировать тротуар у храма на улице Богдана Хмельницкого. По словам местных жителей, когда у храма установили бетонный забор, то появилась проблема с оттоком вод. После дождя там образуются гигантские лужи, обойти которые возможно только про проезжей части, что небезопасно.

По поручению мэра, тротуар включат в план ремонта. Причем к решению этого вопроса подключат руководство храма, а также владельцев супермаркета, который планируют открыть неподалеку.

— Асфальтирование проблему не решит, надо поднять тротуар и продумать план водоотведения. Я даю поручение разработать проект ремонта с учетом земельной планировки и водостоков, — отметил мэр.

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