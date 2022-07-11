В Новосибирске «Тойота» сбила маму с двухлетним ребенком

В Ленинском районе иномарка сбила маму с ребенком. Фото: ГИБДД Новосибирска
В понедельник, 11 июля, женщина на автомобиле Toyota Harrier сбила маму с ребенком. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.
- ДТП произошло на территории Ленинского района напротив дома №90 по улице Пархоменко, - сообщили в ГИБДД. – Пострадавшие шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пострадал мальчик двух лет.
Малыша забрали в больницу. Характер полученных ребенком травм уточняется.
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