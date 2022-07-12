Погода в Новосибирске на 12 июля 2022 года: ветрено и жарко

Погода идеальна для пляжа. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Погода в Новосибирске на 12 июля 2022 года продолжит радовать теплом и ясным небом.

— Ночью температура в городе составит +14…+16 градусов, днем — +24…+26. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет так же жарко, однако синоптики передают, кроме жары, дожди с грозами. Днем температура поднимется до +23...+28 градусов.

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