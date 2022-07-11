В Новосибирской области спасатели откачали подростка, едва не утонувшего в озере

В Новосибирской области подросток едва не утонул на озере Каменка. Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирской области подросток едва не утонул на озере Каменка. Инцидент случился в понедельник, 11 июля. К счастью, на помощь мальчику вовремя подоспели спасатели.

— Сегодня, около шести вечера на озере Каменка спасли тонущего подростка 17-лет. Когда его вытащили из воды, мальчик не подавал признаков жизни, однако спасателям удалось его откачать и передать медикам, — рассказали в областном МЧС.

В ведомстве также отметили, что это озеро — не оборудовано для отдыха, и купаться там запрещено. Об этом сообщается на установленных там знаках.

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