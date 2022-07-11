В Новосибирскую область придет похолодание и сильный ветер

В Новосибирскую область придет похолодание до +10 градусов и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область придет похолодание до +10 градусов и сильный ветер. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во вторник, 12 июля, в Новосибирской области ночью похолодает до +14…+16 градусов. Днем температура составит +24…+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, 5-10 метров в секунду днем, — рассказали синоптики. — В среду, 13 июля, в Новосибирской области ночью температура опустится до +12…+14 градусов, днем станет потеплеет до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Синоптики обещают также дожди и грозы ночью, днем преимущественно без осадков.

Самое ощутимое похолодание придет в регион в четверг, 14 июля. Ночью температура опустится вплоть до +10 градусов, днем — до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-9 метров в секунду. День будет пасмурным, но осадков не ожидается.

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