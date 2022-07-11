В Новосибирской области парень зарезал сожителя своей бабушки

Парень нанес около 15 ударов ножом мужчине.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области осудили 18-летнего парня, убившего сожителя своей бабушки. Инцидент произошел весной 2021 года в Ордынском районе. Парень пришел домой подвыпивший и поссорился с 48-летним мужчиной.
- В ходе конфликта они вышли на улицу. После парень вернулся домой, взял 35-сантиметровый нож для пиццы и снова вышел на улицу. Он нанес около 15 ударов в спину, грудь и руки мужчины, - рассказал КП-Новосибирск Кирилл Шишов, помощник прокурора Ордынского района Новосибирской области.
После парень решил избавиться от тела и закопал его на свалке.
- На следующее утро он позвонил своему дяде и во всем сознался. Тот отвез его в полицию, где обвиняемый дал показания. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство, - уточнил Кирилл Шишов.
Суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Парня приговорили к 9-ти годам в исправительной колонии строгого режима.
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