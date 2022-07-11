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Общество11 июля 2022 12:12

В 2022 году в Новосибирске планируют отремонтировать проспект Дзержинского

Торги определят подрядчика
Надежда КАСЬЯНОВА
Проспект Дзержинского планируют отремонтировать на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева.

Проспект Дзержинского планируют отремонтировать на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске в 2022 году планируют начать ремонт проспекта Дзержинского. Речь идет об участке в 1,5 километра от улицы Кошурникова до улицы Королева. Также работы проведут на перекрестке улица Доватора — ГБШ, где на пересечении двух магистралей образовалась яма.

— С 13 июля дорожники приступят к ремонту перекрестка. Будет устранена появившаяся там яма, а также усилено основание дороги. Работы проведут на участке в 700 метров, — рассказали в мэрии города.

В планах на 2022 год и ремонт проспекта Дзержинского. К нему должны будут преступить через месяц, когда по результатам торгов определят подрядчика. Ремонт проспекта Дзержинского продолжится и в следующем году, но уже вместе с улицей Кошурникова.

Всего на поддерживающий ремонт дорог Дзержинского района в этом году выделили 5 миллионов рублей. Дорожникам удалось устранить 4925 метров дефектных локальных участков.

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