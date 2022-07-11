В 2022 году в Новосибирске планируют отремонтировать проспект Дзержинского

Проспект Дзержинского планируют отремонтировать на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске в 2022 году планируют начать ремонт проспекта Дзержинского. Речь идет об участке в 1,5 километра от улицы Кошурникова до улицы Королева. Также работы проведут на перекрестке улица Доватора — ГБШ, где на пересечении двух магистралей образовалась яма.

— С 13 июля дорожники приступят к ремонту перекрестка. Будет устранена появившаяся там яма, а также усилено основание дороги. Работы проведут на участке в 700 метров, — рассказали в мэрии города.

В планах на 2022 год и ремонт проспекта Дзержинского. К нему должны будут преступить через месяц, когда по результатам торгов определят подрядчика. Ремонт проспекта Дзержинского продолжится и в следующем году, но уже вместе с улицей Кошурникова.

Всего на поддерживающий ремонт дорог Дзержинского района в этом году выделили 5 миллионов рублей. Дорожникам удалось устранить 4925 метров дефектных локальных участков.

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