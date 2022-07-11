В МВД прокомментировали инцидент с избиением пассажира водителем в Бердске

В Бердске водитель маршрутки избил пассажира. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске водитель маршрутки избил пассажира. Подробности инцидента КП-Новосибирск раскрыли в МВД.

Напомним, это произошло 9 июля. По имеющейся информации, между водителем и ехавшей в маршрутке женщиной произошла перепалка. Женщина заступилась за мальчика, которого водитель не высадил на нужной остановке. Это не понравилось мужчине, и он начал оскорблять пассажирку.

На одной из остановок водитель стал выталкивать женщину из салона. Отстоять честь сибирячки решил незнакомый мужчина. В итоге досталось и ему. Водитель начал бить пассажира арматурой.

- В понедельник, 11 июля, в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась женщина 1977 года рождения с телесными повреждениями. В настоящее время ей выдали направление на прохождение судмедэкспертизы, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - рассказали КП-Новосибирск в МВД.

В МВД добавили, что участковые уполномоченные выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Что касается мужчины – от него пока никаких обращений не было. Может быть он решил, что не пострадал, - отметили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber